Тбилиси, 5 августа, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд 5 августа вынес решение по иску инициативной группы о проведении референдума по вопросу членства Грузии в НАТО. Лидер партии «Картули даси» Джонди Багатурия и инициативная группа референдума подали жалобу в суд на ЦИК Грузии, который ранее отказал им в проведении референдума по вопросу: «Согласны ли вы, чтобы Грузия вступила в НАТО?». ЦИК счел вопрос неясным, что и стало причиной отказа.

Giorgi Balakhadze НАТОвская Грузия

Суд согласился с мнением Центральной избирательной комиссии, а также счел формулировку вопроса неясной. Комментируя решение суда, Багатурия заявил журналистам, что суд вынес позорное решение. Позорным он назвал и отказ ЦИК, выразив недоумение, что именно в сформулированном инициативной группой вопросе непонятно судьям и членам избирательной комиссии.

Джонди Багатурия отступать от своего намерения не собирается и на следующей неделе обратится с жалобой в апелляционный суд.

Багатурия — один из немногих грузинских политиков, которые открыто выступают против заявленного правительством страны курса на вступление в НАТО.

По мнению противников евроатлантической интеграции, большинство населения Грузии членство страны в альянсе не поддерживают, а представители правительства совершенно незаконно и несправедливо апеллируют волей народа, настоятельно продвигая страну к вступлению в НАТО.

Итоги референдума, проведенного в январе 2008 года при правлении Михаила Саакашвили одновременно с досрочными президентскими выборами, противники курса на интеграцию с НАТО считают нелегитимными и сфальсифицированными. Именно поэтому и требуют проведения по этому вопросу повторного референдума.