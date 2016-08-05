Ереван, 5 августа, 2016, 18:11 — ИА Регнум. По делу о захвате полка ППС Полиции Армении привлечены 44 человека, 42 их них арестованы, сообщили ИА REGNUM в Специальной следственной службе (ССС) Армении.

Photolure Полицейские БТР около полка ППС в Ереване, 17.07.2016

В ведомстве уточнили, что следствие по уголовному делу ведет следственная группа в составе 48 следователей. В рамках уголовного дела в качестве обвиняемых привлечены 44 человека, еще двое имеют статус подозреваемого. 42 человека арестованы, трое находятся в больнице. В отношении остальных применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Всем обвиняемым, согласно сообщению, по совокупности предъявлены обвинения по статьям 218 («Захват заложников»), 219 («Захват зданий, строений, транспортных средств, средств сообщения или связи») и 235 («Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Пострадавшими признаны 19 человек, из которых десять по части захвата в заложники.

«Специальная следственная служба сообщает, что на основании имеющихся и получаемых доказательств по данному уголовному делу все действия обвиняемых будут идентифицированы, при правовой оценке их действий будут учтены характер и степень участия в совершении предполагаемого преступления. Мы также напоминаем, что при наличии оснований и условий, предусмотренных законодательством Армении, лица, добровольно отказавшиеся от преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если их фактические действия не содержат других преступлений», — говорится в сообщении.

Специальная следственная служба сообщает также, что избранная в отношении обвиняемых мера пресечения в виде ареста нацелена на пресечение их возможного ненадлежащего поведения на начальных этапах следствия и обеспечение нормального хода уголовного производства, сообществу, заинтересованному этим уголовным делом, настоятельно рекомендуем не оценивать и не комментировать эту меру пресечения как карательную.

Как ранее сообщала армянская пресса, одному из членов группы «Сасна црер», захватившей 17 июля территорию полка патрульно-постовой службы (ППС) полиции в Ереване и удерживавшей ее на протяжении двух недель, удалось избежать ареста. Брат находящегося под арестом лидера «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна Торос Сефилян написал на своей странице в Facebook, что следственный орган изменил меру пресечения в отношении Мелконяна и отпустил его под подписку о невыезде.

Сообщается также, что у Геворка Мелконяна нет адвоката. Неизвестно также, по какой статье Уголовного кодекса ему предъявлено обвинение.

Мелконян и его родственник Рубен Григорян вышли с территории полка ППС за несколько дней до того, как вся группа сложила оружие. Полиция сообщила, что они были «вызволены» с территории ППС, члены «Сасна црер» заявили, что полиция похитила двоих членов группы.

На обнародованном полицией видео Мелконян утверждал, что в составе группы «Сасна црер» оказался случайно и что не знал, какую цель она преследовала.