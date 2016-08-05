Чебоксары, 5 августа, 2016, 18:09 — ИА Регнум. В Чувашии задержаны три гражданки Западной Африки, которые находились в Чебоксарах с нарушением миграционного законодательства и оказывали интимные услуги. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Нигерийские танцы

Девушки были выявлены в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. Иностранкам — от 29 до 37 лет, они прибыли в Россию из Западной Африки и оказывали платные интимные услуги, говорится в релизе. Одна из них, уроженка Сьерра-Леоне, должна была покинуть страну в апреле 2016 года. Документы двух других задержанных, по их словам, были утеряны.

«Девушки утверждали, что являются гражданами Нигерии. В ходе разбирательства выяснилось, что одна из них должна была покинуть страну еще в 2010 году, срок законного пребывания на территории России другой истек в 2013. Вопреки установленным требованиям, жительницы Африки не выполнили своего обязательства и, тем самым, оказались в рядах нарушителей миграционного законодательства», — сообщили в министерства.

На них были составлены административные протоколы (ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ) за незаконное пребывание на территории России. Кроме того, задержанные получили штрафы за занятия проституцией.

Отметим, что в Чувашии регулярно выявляют мигрантов, которые незаконно занимаются трудовой деятельностью. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года в Чувашии за нарушение миграционного законодательства были привлечены к ответственности шведские музыканты, которые ездили по городам страны с концертами. Ранее они выступали в Санкт-Петербурге, Вологде, Москве и планировали дать концерт в Казани. За несоответствие цели въезда в страну и, с учетом того, что ранее к административной ответственности они не привлекались, каждому нарушителю назначено по 2 тыс. рублей штрафа.

Летом 2015 года в Новочебоксарске были задержаны четверо граждан одного из государств Южной Америки, которые исполняли национальные песни и продавали сувенирную продукцию на остановке общественного транспорта. Их привлекли к ответственности за трудовую деятельность без разрешительных документов. Двое из них оштрафованы на 2 тыс. рублей, двое других получили 6 тыс. рублей штрафа с выдворением за пределы страны, так как в июне уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

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Скандал с массовыми выдворениями произошёл в Чувашии осенью 2013 года, когда за незаконную трудовую деятельность были привлечены к ответственности 48 нелегалов из Индии, Марокко, Шри-Ланки и Таджикистана. Иностранные граждане организовали в городе выставку-продажу товаров из Индии, до этого побывав в ряде городов России. Скандальное и резонансное дело получило федеральную огласку.