Воронеж, 5 августа, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Подключению предшествовал толчок турбины (выход на плановый набор оборотов холостого хода роторов турбогенератора), опробование её работы на холостом ходу. Специалистами был проведён большой комплекс проверок и испытаний на различных этапах освоения мощности, а также тестирование и ревизия различного оборудования — все мероприятия, необходимые для подтверждения надёжности и безопасности энергоблока при его дальнейшей эксплуатации.

rosenergoatom.ru Пост управления Нововоронежской АЭС. 5 августа 2016 года

«Это значит, что у России растут конкурентные преимущества, в первую очередь на мировом рынке, — отметил заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — Потому что Росатом показывает, что, с одной стороны, Россия продолжает инвестировать в новейшие технологии (реактор типа 3+ на сегодняшний день — первый и пока единственный работающий реактор такого типа в мире). Выводя первыми в мире реактор 3+ в эксплуатационную стадию, мы можем рассчитывать потенциально на большее количество контрактов, а значит, и на больший интерес со стороны иностранных заказчиков. Это плюс для нашей экономики».

«Разумеется, важен эффект от этого подключения и для внутреннего рынка, — отметил эксперт. — Потому что строительство такого крупного энергоблока помимо создания нескольких тысяч рабочих мест приводит к росту заказов на строительные работы, на высокотехнологичное оборудование, оно еще и помогает сохранять в центральной части России невысокие цены на электроэнергию. Напомню, что АЭС являются ценопринимающими на оптовом рынке, то есть при увеличении предложения электроэнергии со стороны атомных станций с рынка выбывает наиболее неэффективная тепловая генерация. Таким образом рынок становится более эффективным, и потребитель может платить более низкую цену за электричество».

«Кроме того, у этого реактора нового поколения улучшенные технические характеристики — его пассивные системы безопасности позволяют автономно (без участия человека) поддерживать функционирование систем охлаждения в течение 72 часов, и срок его эксплуатации по проекту — 60 лет, а не 30, как раньше, — пояснил Кондратьев. — На этом можно сэкономить довольно много, так как нет необходимости после 30 лет эксплуатации раз в 10 лет проводить работы по продлению срока эксплуатации. Это дает более дешевую электроэнергию потребителю, а для самого Росатома такие блоки являются более эффективными и прибыльными с экономической точки зрения. Плюс этот тип блоков еще и самый мощный среди современных».

«Росатому есть чем гордиться. В гонку по сооружению блоков поколения 3+ он вступил позже, чем многие другие ее участники, — напомнил эксперт. — В первую очередь я имею в виду французскую «Ареву», которая начала сооружать свои флагманские энергоблоки на Олкилуото в Финляндии и во французском Фламанвилле. И тем не мене Росатом эту гонку выигрывает. Мы видим, что у ближайших конкурентов из европейских стран ситуация с сооружением подобных блоков хуже — они столкнулись с очень серьезными задержками в строительстве, а значит, и с серьезным удорожанием этих энергоблоков. И нельзя говорить, что им удается успешно конкурировать с Росатомом на международном рынке. При этом заметно, что довольно быстро растут конкуренты для Росатома в Азии — в Южной Корее и Китае. Пока что они не могут предложить своим клиентам сопоставимый с Росатомом уровень услуг на мировом рынке. Не могут они в первую очередь предложить такое количество энергоблоков и такой обширный опыт их строительства в самых разных условиях и разных странах. Но нельзя забывать, что в горизонте 5−10 лет они перейдут к интенсивной экспансии, и именно они будут составлять главную конкуренцию Росатому на мировом рынке».

«В этом году атомщики набрали высокие темпы — ведутся строительно-монтажные работы на блоке 7 Нововоронежской АЭС, ожидаются пусковые операции на инновационном блоке на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС, в июле начаты швартовные испытания плавучего атомного энергоблока, — сообщил он. — Можно сказать, что Росатом чувствует дыхание конкурентов из Азии. Поэтому сейчас для Росатома важно поддержать взятые темпы на высоком уровне. Благодаря начатой в 2007 году ФЦП и мобилизации усилий внутри госкорпорации, Росатому удалось очень быстро (по современным меркам) запустить процесс масштабного строительства в России и начать экспансию на международные рынки. Ближайшие годы будут временем пикового строительства в России — после 2017−2018 годов мы увидим существенное снижение объемов строительства внутри страны. Будут введены мощности в Нововоронеже, Ростове, на Ленинградской АЭС-2. И тогда главная задача Росатома — переориентироваться на мировые рынки, потому что российский рынок электроэнергии растет сравнительно небольшими темпами и развернуться на нем Росатому, чтобы вводить ежегодно по 3−4 блока, не получится. Сейчас для Росатома ключевая задача — начать конвертировать свои успехи в значимое присутствие на мировом рынке, потому что уже создана хорошая база в строительстве, серьезно изменился проектный и машиностроительный комплекс. Чтобы их сохранить после ожидаемого спада внутри страны, надо обеспечить востребованность их на мировом рынке. Чем в том числе Росатом и занимается, вводя в эксплуатацию референтный блок нового поколения».