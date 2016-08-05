Пенза, 5 августа, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Студенты Пензенского государственного технологического университета на одном из порталов гражданских инициатив собирают подписи в защиту и.о. ректора вуза Василия Моисеева, который в настоящее время находится под стражей. Петицию планируют направить президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, главе Минобразования Дмитрию Ливанову и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По мнению авторов обращения, «обвинения ректору вуза — заслуженному работнику высшей школы РФ, почетному работнику высшего образования РФ, почетному машиностроителю РФ Василию Моисееву — это пятно на каждом выпускнике вуза. Это подрыв всей системы образования Российской Федерации.

Активисты считают, что победы студентов вуза в олимпиадах, молодежных форумах, реализация проектов с помощью грантов говорят о том, что ПензГТУ был в руках сильного хозяйственника и человека, болеющего за судьбу вуза и его выпускников.

До этого момента петицию подписали 835 человек.

Напомним, в настоящее время Василий Моисеев находится под стражей до 28 сентября 2016 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело по фактам масштабных злоупотреблений в образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Пензенского государственного технологического университета» по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По подозрению задержан и.о. ректора Василий Моисеев.

По данным следствия, Моисеев разработал преступную схему, при которой студенты приобретали дипломные работы у профессорско-преподавательского состава.

«Для обеспечения легитимности данных незаконных действий были привлечены десятки аффилированных и созданных при университете организаций, руководителями которых являлись работники университета, а также сторонних организаций, которые выступали в роли посредников между преподавателями и вузом с одной стороны, а с другой стороны — студентами при осуществлении переводов денежных средств», — сообщали в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области. Дипломные работы передавались студентам в электронном виде.

В свою очередь, коммерческие организации перечисляли полученные от студентов средства на расчетный счет вуза в рамках фиктивных договоров о выполнении научно-исследовательских работ, а впоследствии выплачивались под видом стимулирующих надбавок к заработной плате преподавателям, в том числе и ректору университета.

Услугами, по информации следствия, воспользовались более 350 студентов, заплатив за готовые работы более 7 млн рублей.

В ходе обыска по месту жительства и работы Моисеева обнаружены и изъяты: 7 млн рублей, $60 тыс. и €35 тыс., а также не менее 60 кг изделий из серебра.