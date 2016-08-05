Рязань, 5 августа, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Рязанской области завершила регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам №156 и №157, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе избиркома. Всего зарегистрировано 19 кандидатов. Единственный самовыдвиженец — Александр Горделий, который хотел баллотироваться в округе №157, не донес необходимые документы, поэтому получил отказ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Соревноваться в округе №156 будут девять человек. Это представители «Единой России», «Яблока», партии «Зеленые», КПРФ, ЛДПР, ПАРНАСа, «Коммунистов России», «Родины» и «Справедливой России». В округе №157 будут баллотироваться представители этих же партий. Также к ним присоединится кандидат от «Партии роста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, «Единая Россия» вполне может уступить победу в одном из одномандатных округов — в 157-м. Как считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, КПРФ не выставила сильного кандидата в Рязанском одномандатном избирательном округе №156 взамен на победу действующего депутата Госдумы Владимира Федоткина в Скопинском одномандатном округе №157.

ИА REGNUM также отмечает, что период регистрации кандидатов прошел спокойной во многих регионах ЦФО. К примеру, спокойная ситуация во Владимирской области — здесь также зарегистрированы все кандидаты, которые представляют партии. Не стал официально кандидатом только один самовыдвиженец. Кроме того, удивительно спокойная ситуация наблюдается в Брянске — здесь зарегистрирован даже тезка губернатора Александр Богомаз, который баллотируется от партии «Яблоко».

Небольшие скандалы присутствуют, например, в Воронежской области. Здесь один из самовыдвиженцев объявлен в розыск за «оскорбление судьи во время судебного процесса». Всего в регионе зарегистрировано 34 кандидата. В отношении еще одного вопрос решается. Все они — представители политических партий.