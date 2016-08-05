Санкт-Петербург, 5 августа, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Гражданская панихида по народной артистке РСФСР Зинаиде Шарко состоится в Большом драматическом театре имени Г.А.Товстоногова на набережной Фонтанки, 65, в понедельник, 8 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в театре.

Могила (фрагмент). Алексей Саврасов. 1884

Панихида будет открытой, и попрощаться с актрисой смогут все поклонники ее таланта. В 12:30 в тот же день пройдет отпевание Зинаиды Шарко в церкви на Большеохтинском кладбище на проспекте Металлистов, после чего артистку захоронят в крупнейшем Некрополе, расположенном в городской черте Петербурга.

Напомним, 4 августа 2016 года на 88-м году жизни в северной столице скончалась выдающаяся актриса Зинаида Шарко, с чьим именем в истории Большого драматического театра Санкт-Петербурга связана целая эпоха.

Зинаида Максимовна Шарко родилась 14 мая 1929 года в Ростове-на-Дону. В годы Великой Отечественной войны 12-летняя Зинаида Шарко в составе ансамбля выступала с концертами в госпитале перед ранеными солдатами, была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». В 1947 году поступила в Ленинградский театральный институт.

В сентябре 1956 года Георгий Товстоногов пригласил молодую актрису в труппу БДТ имени М. Горького. Шарко дебютировала на сцене театра, исполнив роль Раисы Ковригиной в комедии «Когда цветёт акация» по пьесе Николая Винникова — одной из первых постановок Георгия Товстоногова в БДТ. Через несколько лет Зинаида Шарко исполнила роль Тамары в спектакле Георгия Товстоногова по пьесе «Пять вечеров», который вошел в историю отечественного театра. Не менее знаковой работой стала и роль Ольги в постановке «Трёх сестер» в 1965 году.

Зинаида Шарко сыграла более 60 ролей в кино и на телевидении, включая телеспектакли и фильмы-спектакли. Среди наиболее известных киноработ — Евгения Васильевна Устинова в фильме Киры Муратовой «Долгие проводы» (1971) и Вера Андреевна в фильме Виталия Мельникова «Луной был полон сад» (2001). Многим зрителям Зинаида Шарко запомнилась в роли Анарды, советницы графини Дианы, в комедии «Собака на сене» (1977).

Зинаида Шарко — лауреат Международной премии Станиславского «За вклад в театральное искусство», Национальной кинематографической премии «Ника», Национальной премии кинокритики и кинопрессы России «Золотой овен», Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» и других. Актриса являлась кавалером Ордена Почёта и Ордена Дружбы, присужденными ей за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.