Магас, 5 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум. В Ингушетии на крупнейшем швейном объединении практически завершены работы по строительству и установке оборудования. Насколько объект готов к запуску сегодня, 5 августа, в ходе рабочей поездки в республику оценил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Вместе с главой республики Юнус-Беком Евкуровым он обсудил дальнейшие планы по запуску производства, сообщили ИА REGNUM в Федеральном центре легкой промышленности.

Диего Веласкес. Швея (фрагмент). 1649

Столичный гость отметил, что новое производство обеспечит рабочие места, а выпуск продукции даст хороший импульс для развития экономики.

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Строительство значимого для республики объекта было реализовано в рамках федеральной целевой программы «Социально — экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 — 2016 годы». Крупнейшая швейная фабрика уже осенью планирует принять около 600 новых сотрудников, а в будущем увеличить число рабочих мест вдвое.

«Швейное объединение «Ингушетия» занимает участок площадью 20 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций в капитальное строительство составил 600 млн рублей. На фабрике будут шить детскую одежду, верхнюю женскую и мужскую одежду.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании в Али-Юртовском районе Ингушетии швейного объединения речь шла еще летом 2014 года. В соответствии с проектом объем нового производства составит 120 тысяч изделий в месяц на сумму более 45 млн рублей.