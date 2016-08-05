McKinsey поможет Германии депортировать мигрантов
Берлин, 5 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Федеральное ведомство Германии по делам миграции и беженцев (Bamf) собирается заплатить консалтинговой компании McKinsey до 1,86 млн евро за исследование темы депортации, передаёт Spiegel.
Ранее на одном из брифингов канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о поручении исследования McKinsey. Последняя должна изучить проблемы при депортации мигрантов и выдвинуть предложения по усовершенствованию. Работа должна стартовать в августе и завершиться до ноября. В финансировании участвуют не только федеральный центр, но и земли: Берлин, Гессен, Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. McKinsey необходимо также исследовать методы добровольного возврата просителей убежища в Германии.
В первой половине 2016 года из Германии депортировали до 14 тысяч иностранцев, 30 тысяч покинули страну добровольно с помощью программ поддержки. С учётом того, что немецкое правительство готовится отклонить свыше 350 тысяч заявок, оно ищет пути повышения числа возвращающихся. Содействовать в этом и будет главной целью заказа у фирмы McKinsey.