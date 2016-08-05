Берлин, 5 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Федеральное ведомство Германии по делам миграции и беженцев (Bamf) собирается заплатить консалтинговой компании McKinsey до 1,86 млн евро за исследование темы депортации, передаёт Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблемы миграции

Ранее на одном из брифингов канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о поручении исследования McKinsey. Последняя должна изучить проблемы при депортации мигрантов и выдвинуть предложения по усовершенствованию. Работа должна стартовать в августе и завершиться до ноября. В финансировании участвуют не только федеральный центр, но и земли: Берлин, Гессен, Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. McKinsey необходимо также исследовать методы добровольного возврата просителей убежища в Германии.

В первой половине 2016 года из Германии депортировали до 14 тысяч иностранцев, 30 тысяч покинули страну добровольно с помощью программ поддержки. С учётом того, что немецкое правительство готовится отклонить свыше 350 тысяч заявок, оно ищет пути повышения числа возвращающихся. Содействовать в этом и будет главной целью заказа у фирмы McKinsey.