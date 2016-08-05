Самара, 5 августа, 2016, 17:50 — ИА Регнум. В отношении клеветника — 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Клевета в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дела в суде», которое в настоящее время передано в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

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По версии следствия, 28 марта 2016 года обвиняемый, находясь в здании Промышленного районного суда города Самары, распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство судьи, обвиняя ее в совершении особо тяжкого преступления — намерении получить взятку в особо крупном размере в размере 3 млн рублей за принятие решения об изменении меры пресечения в отношении подсудимого.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу.

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, преступление, в котором подозревается мужчина относится к категории преступлений небольшой тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты, или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо в виде обязательных работ на срок до 480 часов.