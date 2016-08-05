Москва, 5 августа, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Партия «Коммунисты России» намерена обратиться в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) с просьбой проверить докторскую диссертацию главы московского отделения КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом сегодня, 5 августа, заявил ТАСС лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

kprf.com Валерий Рашкин

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что у российских блогеров возникли вопросы к диссертации Рашкина. «Мы подготовили свое обращение в ВАК с просьбой проверить диссертацию господина Рашкина на соответствие требованиям закона и на возможное наличие там плагиата», — сказал Сурайкин.

По его словам, если проверка выявит нарушения, это нанесет серьезный вред репутации российского коммуниста и образу отечественной науки.

Собеседник агентства также отметил, что активисты «Коммунистов России» сегодня провели пикет напротив здания Центризбиркома РФ с требованием проверить, насколько обоснованно Рашкин носит звание доктора наук. По словам Сурайкина, выбор места для проведения митинга связан с тем, что «сейчас все внимание привлечено к выборной кампании, и господин Рашкин баллотируется в Государственную думу».

На официальном сайте КПРФ указано, что Рашкину присвоено научное звание доктора экономических наук.