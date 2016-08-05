Санкт-Петербург, 5 августа, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Проходческий комплекс «Надежда», с помощью которого строится новая ветка метро к стадиону на Крестовском острове Петербурга, установил тысячное кольцо, пройдя 1800 метров от стартового котлована в сторону станции «Новокрестовская». Об этом сегодня, 5 августа, сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Улыбчивые лица метростроя

Строительство двухпутного тоннеля Невско-Василеостровской линии метрополитена между станциями «Приморская» и «Беговая», включая станцию «Новокрестовская», у нового стадиона, необходимо для проведения в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает КРТИ, «по итогам июля в сутки «Надежда» в среднем монтирует 8,2 кольца, что на 16% превышает план производственной программы». Таким образом, метростроевцы рассчитывают компенсировать отставание от графика, которое было связано со сложными подземными условиями на строящемся участке. Его уникальность заключается в том, что метро частично пройдет под акваторией Финского залива.

Тоннель до станции метро «Новокрестовская» планируется пройти к 1 ноября 2016 года. Затем «Надежда» пойдет от «Новокрестовской» к конечной точке проходки на Васильевском острове. По пути необходимо будет установить еще 1891 кольцо. Целиком проходку пятикилометрового двухпутного тоннеля на Невско-Василеостровской линии метрополитена планируется завершить к концу мая 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года на совещании в Смольном глава «Метростроя» Вадим Александров назвал ситуацию «кромешным адом»: тогда темпы проходки снизились с 10 до 2 колец в сутки при плановой скорости 7 колец. Снижение скорости Александров объяснил обилием воды, которую приходится «черпать ведрами».

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В середине июля Александров заявил журналистам, что отставание на 1,5 месяца «Метрострой» планирует нагнать, увеличив скорость укладки до 8−9 колец в сутки. На строительство Невско-Василеостровской линии в целом было выделено более 30 млрд рублей.

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Добавим также, что именно «Метрострой», с большой вероятностью, выиграет конкурс на достройку стадиона на Крестовском острове Петербурга. Тендер был объявлен Смольным после расторжения госконтракта с предыдущим застройщиком, корпорацией «Трансстрой». Результаты конкурса будут оглашены 10 августа. За достройку стадиона и благоустройство территории город готов заплатить еще 7,8 млрд рублей.