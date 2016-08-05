Ульяновск, 5 августа, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Шестеро претендентов на пост губернатора Ульяновской области подписали ставшее уже традиционым для многих избирательных кампаний соглашение «За честные и чистые выборы». Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, документ был разработан областной Общественной палатой.

Александр Фальгьер. Борьба (фрагмент). 1875

В подписании документа приняли участие Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Олег Горячев («Яблоко»), Олег Калмыков («Справедливая Россия»), Алексей Куринный (КПРФ), Лев Левитас (экологическая партия «Зелёные»), а также кандидат от партии «Единая Россия», врио губернатора Сергей Морозов.

Кандидат от ЛДПР Сергей Маринин подписание соглашения проигнорировал.

Выступая на пресс-конференции, подписанты призвали все заинтересованные политические силы провести предстоящие выборы в соответствии с действующим избирательным законодательством, демократическими принципами, а также конституционными правами граждан.

К основным положениям документа относится строгое следование Конституции РФ и регламентирующим предстоящие выборы федеральным и региональным законам, содействие гражданам в реализации их избирательного права, препятствие политическому экстремизму.

Все подписавшие документ кандидаты обязались объединить усилия для обеспечения демократических выборов в регионе и проводить избирательные кампании без использования провокаций.

«Мы полностью готовы вести честный диалог с нашими избирателями и проводить предвыборную кампанию в соответствии с существующим законодательством», — отметил Морозов.