Москва, 5 августа, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В Кремле надеются, что позиция Турции по сирийскому кризису будет носить более конструктивный характер, нежели ранее. Об этом 5 августа журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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«Естественно, сирийский кризис будет обсуждаться очень подробно, и мы надеемся, что турецкая позиция будет носить в данном контексте более конструктивный характер», — сказал Ушаков.

По его словам, Москва также надеется на то, что существующие между двумя странами разногласия в вопросе подхода к сирийскому урегулированию «будут сужены».

Ушаков также рассказал, что участие министров обороны двух стран в предстоящей 9 августа в Санкт-Петербурге встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана не планируется, однако вместо них запланирована встреча экспертов, которые непосредственно занимаются сирийской проблематикой.

Напомним, ранее сообщалось, что первая после инцидента в ноябре 2015 года и последующего летом 2016 года встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоится 9 августа в Санкт-Петербурге.