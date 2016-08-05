Самара, 5 августа, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Самарской области, обвиняемого в совершении 64 преступлений сексуального характера, предусмотренных уголовными статьями «Действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

samara.sledcom.ru Помещение, где педофил насиловал девочек и снимал порно

Напомним, в сентябре 2015 года обвиняемый, совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. В ходе проведения обыска у него были изъяты фото и видео — материалы, после просмотра которых, следствие пришло к выводу о причастности мужчины еще к ряду преступлений сексуального характера.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

По уголовному делу выполнены многочисленные следственные действия: проведены десятки осмотров мест происшествий, судебно — медицинских и психолого-психиатрических судебных экспертиз в отношении всех потерпевших, а также психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении обвиняемого, с участием специалиста проведены осмотры цифровых носителей информации, изъятых в ходе осмотра места происшествия.

Следователем внесено представление в отдел полиции Жигулевска о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в связи с недостаточностью проведения ими профилактических мер с целью выявления лиц, совершающих в отношении несовершеннолетних преступления и имеющих намерение совершить преступления.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2016 года на коллегии в СУ СКР региона, руководитель следственного управления Валерий Самодайкин отметил: «Большую обеспокоенность вызывает резкий рост в первом полугодии 2016 года количества преступлений, посягающих на половую свободу и неприкосновенность личности, и, в особенности, несовершеннолетних. — Если количество зарегистрированных изнасилований в этом году не изменилось и составило в целом 23 преступления, то в отношении несовершеннолетних было совершено 11 преступлений против 8 в 2015 году».

Глава самарского СУ СК констатировал рост обращений (на 100) о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, всего их в первом полугодии поступило 706. В 154 случаях были возбуждены уголовные дела, в 490 — в возбуждении отказано.

«На сегодняшний день вызывает опасение тот факт, что количество несовершеннолетних, погибших от преступных посягательств, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло на 50% и составило 12 лиц, — констатировал Валерий Самодайкин. — 11 несовершеннолетних из числа потерпевших пострадали от преступных посягательств со стороны близких, членов семей, в том числе 6 — со стороны родителей. В результате самоубийств погибло четверо несовершеннолетних».