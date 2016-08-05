Москва, 5 августа, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Турецкая республика пока не выплачивала Российской Федерации никаких компенсаций за преднамеренно сбитый турецкими ВВС российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией, однако, на предстоящих переговорах Путина и Эрдогана в Санкт-Петербурге, запланированных на 9 августа, этот вопрос может быть поднят. Об этом сегодня, 5 августа, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ТУРоператор

Журналисты спросили Ушакова, выплатила ли Турция компенсации за сбитый Су-24. «Нет, не выплатила», — ответил Ушаков. Он добавил, что этот момент, наверное, тоже будет обсуждаться на предстоящей встрече Путина и Эрдогана. При этом помощник президента не уточнил, может ли российская сторона снять требования о компенсации за Су-24.

Ушаков лишь подчеркнул, что уже много было сказано президентом Турции в письме к Путину в июле, а также в последующих двух телефонных разговорах. Именно эти шаги сделали возможной встречу на высшем уровне в Санкт-Петербурге. Ушаков надеется, что эта встреча приведет к дальнейшей нормализации всего комплекса российско-турецких отношений.

Напомним, Кремль счел письмо Эрдогана, направленное Путину в июле этого года, извинениями за сбитый Су-24. При этом письмо извинений не содержало, и турецкая сторона подчеркивала, что извинения не приносила. Тем не менее российские власти говорят об улучшении российско-турецких отношений.