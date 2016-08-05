Ярославль, 5 августа, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В центре Ярославля и в зоне ЮНЕСКО появятся крышки люков с символикой «Золотого кольца». Замена обычных крышек на художественно оформленные начнется уже на следующей неделе, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра города Игорь Блохин.

фото Яна Левина

Фотографии таких высокохудожественных крышек, а заодно эскиз для ярославских исторических улиц Игорь Блохин разместил на своей странице в Facebook. Ярославцы в целом с интересом отнеслись к идее мэрии лишний раз украсить исторический центр города. Однако напоминают, что декоративное оформление люков и колодцев не улучшит впечатление от плохих дорог и разбитых тротуаров. Также люди интересуются, какое отношение к зоне ЮНЕСКО имеет 50-летний юбилей Золотого кольца России.

«Мы готовимся к празднованию 50-летнего юбилея Золотого кольца России и активно позиционируем Ярославль как его столицу. Поэтому идет большая работа в рамках этого брендирования. В прошлом году, например, были установлены навигационные объекты, не только позволяющие туристам ориентироваться в историческом центре Ярославля, но и являющиеся уникальными и интересными по своему внешнему оформлению. Все это помимо туристической привлекательности создает еще и эстетическую и благоприятную городскую среду, в которой комфортно и приятно находиться ярославцам, которую интересно посмотреть туристам и гостям города. Так что художественно оформленные люки — это лишь небольшой элемент этой работы. Но, согласитесь, из мелочей складывается общая картина. А мы должны понимать, что сейчас Ярославль очень интересен туристам, и необходимо сохранять и повышать этот интерес», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Игорь Блохин.

Заместитель мэра Ярославля отмечает, что замена обыкновенных крышек люков на художественные не повлечет дополнительных расходов бюджета — стоимость обоих элементов одинаковая. Да и замена их является вполне обычной и частой работой. Так почему бы не делать обыденные вещи красивыми?

«Ярославцы поддерживают нашу идею. Уже высказываются идеи подключить к этому процессу предпринимательское сообщество. Это отличная инициатива, позволяющая предпринимателям участвовать в формировании городской среды и, как следствие, дающая возможность сделать как можно больше для украшения и благоустройства города», — сказал Игорь Блохин.