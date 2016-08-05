Ансбах, Германия, 5 августа, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Исполнившие нападения в немецких городах Ансбах и Вюрцбург лица, по наводкам журнала Der Spiegel, имели контакты с Саудовской Аравией, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ранее немецким следователям удалось узнать, что мужчины получали распоряжения из Ближнего Востока.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даиш

Spiegel выяснил, что молодые люди через многочисленные телефонные номера поддерживали контакт с предположительными членами «Исламского государства» (запрещено в РФ), в том числе в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют переписки боевиков.

Согласно отчёту, контактное лицо из ИГИЛ (запрещено в РФ) в чате предложил нападавшему в Вюрцбурге на машине въехать в толпу. Однако тот отказался, сославшись на отсутствие водительских прав. Вместо этого 17-летний афганец сказал, что сядет в региональный поезд и атакует первых же попавшихся ему на глаза пассажиров.

В ситуации с «ансбахским» экстремистом речь шла о несчастном случае. Бомба в рюкзаке сирийца взорвалась преждевременно. В переписке сохранилась информация о том, как его подопечный из-за границы просит нападающего разместить бомбу на музыкальном фестивале и заснять взрыв. 27-летний мужчина должен был позднее совершить ещё несколько других терактов.

Нападения в Баварии и французском Марселе являются подтверждением предположений европейской полиции, ещё до начала Чемпионата Европы по футболу предупреждавшей о т.н. «террористах-одиночках». В отличие от группы экстремистов, отдельным боевикам намного легче совершить спонтанные террористические акты, не навлекая на себя подозрения полиции и сил безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии нападений в южной Германии. В ночь с 24 на 25 июля в ресторане Eugens Weinstube немецкого города Ансбах прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, ещё 15 ранены. 27-летний сириец взорвал рюкзак, наполненный взрывчаткой и осколками после того, как ему запретили посетить переполненный музыкальный фестиваль в баварском городе. Годом ранее ему власти Германии отказали в предоставлении убежища.

В другом нападении 22 июля немец иранского происхождения насмерть расстрелял 10 прохожих на территории Олимпийского торгового центра в городе Мюнхен. Третий акт насилия имел место 19 июля в Вюрцбурге: 17-летний выходец из Афганистана с топором напал на пассажиров поезда. В результате ЧП по меньшей мере 15 человек получили ранения, а атаковавший был ликвидирован немецкой полицией.