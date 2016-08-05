Баварские террористы поддерживали контакт с ИГИЛ в Саудовской Аравии
Ансбах, Германия, 5 августа, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Исполнившие нападения в немецких городах Ансбах и Вюрцбург лица, по наводкам журнала Der Spiegel, имели контакты с Саудовской Аравией, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ранее немецким следователям удалось узнать, что мужчины получали распоряжения из Ближнего Востока.
Spiegel выяснил, что молодые люди через многочисленные телефонные номера поддерживали контакт с предположительными членами «Исламского государства» (запрещено в РФ), в том числе в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют переписки боевиков.
Согласно отчёту, контактное лицо из ИГИЛ (запрещено в РФ) в чате предложил нападавшему в Вюрцбурге на машине въехать в толпу. Однако тот отказался, сославшись на отсутствие водительских прав. Вместо этого 17-летний афганец сказал, что сядет в региональный поезд и атакует первых же попавшихся ему на глаза пассажиров.
В ситуации с «ансбахским» экстремистом речь шла о несчастном случае. Бомба в рюкзаке сирийца взорвалась преждевременно. В переписке сохранилась информация о том, как его подопечный из-за границы просит нападающего разместить бомбу на музыкальном фестивале и заснять взрыв. 27-летний мужчина должен был позднее совершить ещё несколько других терактов.
Нападения в Баварии и французском Марселе являются подтверждением предположений европейской полиции, ещё до начала Чемпионата Европы по футболу предупреждавшей о т.н. «террористах-одиночках». В отличие от группы экстремистов, отдельным боевикам намного легче совершить спонтанные террористические акты, не навлекая на себя подозрения полиции и сил безопасности.
Ранее ИА REGNUM сообщало о серии нападений в южной Германии. В ночь с 24 на 25 июля в ресторане Eugens Weinstube немецкого города Ансбах прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, ещё 15 ранены. 27-летний сириец взорвал рюкзак, наполненный взрывчаткой и осколками после того, как ему запретили посетить переполненный музыкальный фестиваль в баварском городе. Годом ранее ему власти Германии отказали в предоставлении убежища.
В другом нападении 22 июля немец иранского происхождения насмерть расстрелял 10 прохожих на территории Олимпийского торгового центра в городе Мюнхен. Третий акт насилия имел место 19 июля в Вюрцбурге: 17-летний выходец из Афганистана с топором напал на пассажиров поезда. В результате ЧП по меньшей мере 15 человек получили ранения, а атаковавший был ликвидирован немецкой полицией.