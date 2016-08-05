Москва, 5 августа, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Российская сторона настаивает на том, что на Украине должен находиться не временный поверенный в делах, а посол. Об этом 5 августа журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ганс Гольбейн Младший. Послы (фрагмент). 1533

«Мы считаем — это наша принципиальная позиция — что в Киеве и Москве дипломатические представительства должны возглавляться на уровне послов», — сказал Ушаков.

По его словам, «именно на этом уровне легче решать возникающие проблемы»: «Если же украинская сторона предпочтет пониженный уровень дипломатических представительств, то, наверное, так и будет».

Ушаков подчеркнул, что «украинцы предпочитают, чтобы их посольство в РФ в нынешней ситуации возглавлял временный поверенный в делах».

Он также рассказал, что «Россия провела зондаж по весьма авторитетному каналу» вопроса о кандидатуре нового посла РФ на Украине: «Мы ожидаем получить какой-то окончательный сигнал, который нам показал бы, готова украинская сторона принять нашу кандидатуру или нет».

При этом Ушаков отметил, что в вопросе отставки Михаила Зурабова с поста посла России на Украине были учтены его пожелания «с просьбой о его замене».

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что в назначении посла РФ на Украине нет необходимости, поскольку на сегодняшний день на украинской территории присутствует временный поверенных в делах.

Отметим также, что в конце июля 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла РФ на Украине Михаила Зурабова. Многие политологи назвали этот шаг давно назревшим.

Михаил Бабич, которого называют главным кандидатом на должность посла РФ на Украине, — полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе с 15 декабря 2011 года.