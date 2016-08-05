Нижний Новгород, 5 августа, 2016, 17:20 — ИА Регнум. В Нижегородской области за месяц почти в два раза выросло количество граждан, пожелавших официально сменить имя, данное им при рождении.

Френсис Дей. Мать и ребёнок

Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ ЗАГС, если в июне 2016 года было зарегистрировано 129 актов о смене имени, то в июле их число составило уже 247.

По данным регионального управления Росстата, за январь — июнь 2016 года в Нижегородской области зарегистрировано 19 053 родившихся и 25 676 человек умерших. Естественная убыль населения составила 6623 человека.

По сравнению с аналогичном периодом 2015 года число родившихся увеличилось на 121 младенца (0,6%), а число умерших уменьшилось на 519 человек (2,0%).