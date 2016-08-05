Черкесск, 5 августа, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Конфликт, разгоревшийся в преддверии выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва, в Карачаево-Черкесии вышел за пределы республики. Об административных барьерах, чинимых местной властью в отношении претендента на участие в федеральной избирательной кампании, главы Российского конгресса народов Кавказа Алия Тоторкулова, вступились общественники. Обращение, в котором президента РФ Владимира Путина просят вмешаться в ситуацию, направили 80 общественных организаций России, пишет газета «КоммерсантЪ».

kremlin.ru Президент России Владимир Путин

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Общественники уверены, что без вмешательства федерального центра зарегистрироваться Тоторкулову будет очень сложно: руководство республики приложит все усилия, чтобы выбить его из предвыборной гонки. Они надеются, что глава ЦИК возьмет ситуацию под личный контроль.

«Тоторкулов — серьёзный конкурент для действующих властей и остальных кандидатов, он очень знаменит и популярен среди своего народа. Власти понимают, что люди за ним пойдут, поэтому делают все, чтобы не допустить его к участию в выборах», — считает директор Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры Шамиль Тагиев.

Напомним, скандал в Черкесске разгорелся еще в мае текущего года, когда общественнику Алию Тоторкулову было отказано в участии в предварительном голосовании «Единой России». Тогда в защиту Тоторкулова к главе Карачаево-Черкесии обратились 305 старейшин, но Рашид Темрезов так и не принял почетных граждан республики.

Даже после этого Тоторкулов от участия в выборах не отказался. Как сообщало ИА REGNUM, он подал документы в избирком для регистрации в качестве самовыдвиженца. На днях он сдал подписные листы в избирком. Вместо положенных 10 тыс. подписей в свою поддержку общественник заручился 50 тыс.