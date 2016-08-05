Воронеж, 5 августа, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Реконструкция, по словам главы предприятия, необходима для поддержания и повышения уровня безопасности аммиакопровода. «Кабель связи проходит вдоль всего аммиакопровода. Ресурс этого кабеля подходит к концу, к тому же, его уже не производят. Мы заранее начали работу по замене этого кабеля на оптиковолоконный. Это позволит не только поддерживать нашу систему на привычном уровне, но и даст возможность провести мероприятия, направленные на повышение безопасности аммиакопровода. Например, можно будет установить дополнительные системы охранной сигнализации, видеонаблюдения, газового анализа», — сообщил Иванов.

Jeff Keyzer Кабель связи

Кроме того, по словам Иванова, «Трансаммиак» вложит более 500 млн руб. в текущий капитальный ремонт, который подразумевает ремонт изоляции и линий электропередачи, инструментальную диагностику трубопровода, замену оборудования и другие работы.

«Трансаммиак» поставляет аммиак, производимый в России, на экспорт по аммиакопроводу Тольятти — Одесса. Протяженность трубопровода по территории России составляет 1396 км, общая протяженность — 2417 км. Украинская часть аммиакопровода управляется госпредприятием «Укрхимтрансаммиак». Услугами «Трансаммиака» пользуются предприятия химической промышленности России и Украины, например «Тольяттиазот», «Минудобрения», концерн «Стирол».