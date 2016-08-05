Ставрополь, 5 августа, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В Ставрополе готовят военную технику для проведения парада в честь 75-летия со дня образования 49-й армии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Военная техника 49 армии на площади в Ставрополе

На центральной площади города уже выстроена техника выставки вооружения, собираются зеваки. Сам парад пройдет в воскресенье, 7 августа 2016 года.

Празднование юбилея легендарной армии начнется с возложения цветов к вечному огню, затем состоится построение парадного расчёта офицеров управления армии, парадных расчётов соединений и воинских частей армии и Ставропольского гарнизона на плацу, после чего по площади пройдет военный парад.

В рамках праздника помимо военного парада состоится показное выступление группы специального назначения, действий минометного взвода при наступлении в горах, кинологической группы, выступление ансамбля песни и пляски Южного военного округа, Дома офицеров Южного военного округа, творческих коллективов, будет работать выставка военно-исторического музея и военной техники.

Гостей праздника будут угощать солдатской кашей. После состоится торжественное награждение военнослужащих армии и праздничный концерт.