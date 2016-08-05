Самара, 5 августа, 2016, 17:12 — ИА Регнум. 5 августа состоялось торжественное открытие первого в Самаре физкультурно-спортивного комплекса «Орбита», который объединяет под одной крышей универсальный спортзал, ледовый дворец и бассейн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

samadm.ru ФОК «Орбита» в Самаре

ФОК построен в Промышленном районе на месте территории устаревшего стадиона «Орбита». Он имеет ледовую площадку размером 30 на 60 м, на которой можно проводить официальные соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Оснащен залом для занятий спортивной гимнастикой, пауэрлифтингом, боксом, борьбой, аэробикой и настольным теннисом.

В центральной части ФОКа расположено два бассейна. Малый развлекательный бассейн переменной конфигурации предназначен для обучения детей и подростков плаванию. Основной — 25-метровый — предназначен как для любителей, так и для профессиональных пловцов, в нем могут заниматься маломобильные граждане.

По информации мэрии, на этом обновление спортивной инфраструктуры в этом районе не закончится. Администрация планирует отремонтировать находящееся здесь здание спортивного зала 1950-х годов постройки, в котором ранее базировалась детско-юношеская спортивная школа ЦСК ВВС. Сегодня ввиду состояния объекта детские тренировки здесь не проводятся.

На территории стадиона, рядом с «Орбитой», планируется построить дворец единоборств и стандартное футбольное поле с искусственным покрытием.