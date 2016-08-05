Санкт-Петербург, 5 августа, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Начальнику Главного управления №3 Спецстроя России Александру Шашкину предъявлено обвинение в коммерческом подкупе и получении «откатов» с сообщниками на сумму не менее 52 млн рублей. Об этом сегодня, 5 августа, сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

gpb3.ru Александр Шашкин

Шашкин был задержан 4 августа в петербургском аэропорту «Пулково». Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2015—2016 годах Александр Шашкин вместе с другими другими сотрудниками северо-западного главка Спецстроя получили от лиц, действующих в интересах одной из коммерческих структур, не менее 52 миллионов рублей «за совершение действий, связанных с обеспечением ее победы в заключении договора поставки электрооборудования».

Дело в отношении Шашкина расследуется по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 204, п. «а» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Другие фигуранты дела находятся под стражей или домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Петербурге было задержано трое действующих сотрудников Спецстроя России и один бывший сотрудник предприятия. Им также инкриминирован коммерческий подкуп.

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ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства России» («ГУССТ №3 при Спецстрое России») строит объекты спецназначения, промышленные, административные здания, социальную инфраструктуру в регионах СЗФО. Предприятие является генподрядчиком строительства объектов Минобороны на Северо-Западе России.