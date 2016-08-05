Москва, 5 августа, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Ветеранов и инвалидов боевых действий предлагается обеспечивать жильем за счет федерального бюджета независимо от их даты постановки на учет по улучшению жилищных условий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Владимир Вшивцев («Единая Россия»).

Кузьма Петров-Водкин. Новоселье (Рабочий Петроград). 1937

Законодательством предусмотрено, что за счет средств федерального бюджета обеспечиваются жильем только ветераны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 1 января 2005 года. Ветераны, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством РФ в порядке общей очереди. «Такое различие в финансировании расходов, связанных с обеспечением жилыми помещениями, ставит ветеранов в неравные условия, приводит к необоснованным различиям в объеме предоставляемых социальных прав граждан, отнесенных законом к одной и той же категории в зависимости от даты принятия их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий», — считает автор законопроекта.

Депутат также отмечает, что ветераны, вставшие на учет после 1 января 2005 года, не имеют права на получение единовременных социальных выплат, в том числе жилищных субсидий, на участие в соответствующих федеральных целевых программах «Жилище». Кроме того, для них не предусмотрен внеочередной порядок предоставления жилья по договорам социального найма.

В связи с этим законопроектом предлагается устранить «необоснованную дифференциацию внутри одной категории ветеранов», предоставив право на обеспечение жильем за счет федерального бюджета инвалидам и ветеранам боевых действий, членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вне зависимости от даты постановки на жилищный учет в органах местного самоуправления.

Согласно расчетам автора законопроекта, его реализация потребует из федерального бюджета 21,6 млрд рублей дополнительно. Учитывая «сложную экономическую ситуацию», предполагается, что законопроект вступит в силу 1 января 2018 года.