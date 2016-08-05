Рига, 5 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Порты стран Прибалтики за первые шесть месяцев 2016 года перевалили в общей сложности 73,273 млн тонн грузов — на 4,81 млн тонн (6,2%) меньше, чем за тот же период 2015 года, сообщает BNS.

(сс) Algirdas Клайпедский порт

Так, за полгода 43,3% всех грузов перевалили латвийские, 33,3% — литовские, 23,4% — эстонские порты. Таким образом, за первые шесть месяцев 2016 года, по сравнению с тем же периодом 2015 года, грузооборот литовских портов вырос, латвийских и эстонских — уменьшился.

Грузооборот латвийских портов за год уменьшился на 15,1%, или на 5,66 млн тонн — до 31,756 млн тонн; литовских — увеличился на 10%, или на 2,221 млн тонн — до 24,407 млн тонн; эстонских — уменьшился на 7,4%, или на 1,371 млн тонн — до 17,11 млн тонн.

Самым большим был полугодовой грузооборот литовского Клайпедского порта — 19,937 млн тонн (на 5,7% больше, чем в 2015 году). Вторым по грузообороту был Рижский порт с 18,265 млн тонн (-11,5%), третьим — Таллинский порт с 10,704 млн тонн (-11,4%).

Напомним, в 2015 году порты стран Прибалтики перевалили в общей сложности 150,139 млн тонн грузов. 46,3% всех грузов в 2015 году перевалили латвийские порты, 30,5% — литовские, 23,2% — эстонские.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.

В свою очередь эксперт по экономике и финансам, бывший член правления Рижского свободного порта, руководитель консультационной компании «Laika stars» Вадим Ерошенко заявил, что 2016 год для транзитной отрасли будет тяжелым. По его словам, главной причиной снижения грузопотоков через Латвию, заключается в том, что в России в целом меняется подход к транзиту.

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