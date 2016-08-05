Иваново, 5 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Все 18 кандидатов, выдвинутых по двум одномандатным округам в Ивановской области для участия в выборах в Государственную думу седьмого созыва, успешно прошли регистрацию. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные облизбиркома. Все кандидаты, претендующие на место в Госдуму, выдвинуты партиями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

По округу №91 выдвинуты и зарегистрированы 10 кандидатов. Это: глава Иванова Алексей Хохлов («Единая Россия»), статс-секретарь АО «Военно-мемориальная компания», житель Москвы Вячеслав Калинин («Родина»), бухгалтер Роман Астафьев («Гражданская платформа»), депутат гордумы Кинешмы Александр Орехов («Коммунисты России»), помощник депутата облдумы Дмитрий Саломатин (КПРФ), депутат облдумы Дмитрий Шелякин (ЛДПР), заместитель начальника направления в Минобороны москвич Владимир Курин («Патриоты России»), директор ООО «Практика» Данила Бедяев («Яблоко»), врач по радиационной гигиене Ольга Даричева («Зеленые»), директор ткацкой фабрики Павел Попов («Справедливая Россия»).

По округу №92 баллотируются восемь кандидатов: председатель совета директоров ОАО «Орбита» Юрий Хохлов («Единая Россия»), временно неработающий Юрий Ганенко («Гражданская платформа»), предприниматель Виктор Кузьменко («Коммунисты России»), депутат облдумы Владимир Кленов (КПРФ), помощник депутата облдумы Максим Верясов (ЛДПР), электромонтер Андрей Вальков («Патриоты России»), гендиректор ООО Иван Мельников («Яблоко»), также директор ООО Дмитрий Сивохин («Справедливая Россия»).

Возраст кандидатов-одномандатников колеблется от 27 лет до 65.

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва назначены на 18 сентября. В этом году впервые за много лет выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: из 450 мест половина будет отдана депутатам, избранным по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

На выборах в декабре 2011 года явка в Ивановской области составила 52,9%. «Единая Россия» тогда набрала 40,1%, КПРФ — 22,5%, «Справедливая Россия» — 15,6%, ЛДПР — 14,8%.