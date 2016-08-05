Ростов-на-Дону, 5 августа, 2016, 17:02 — ИА Регнум. В канун первого матча, который состоится между женскими гандбольными сборными России и Южной Кореи 6 августа, правый крайний ГК «Ростов-Дон» и сборной России Анна Вяхирева обратилась к болельщикам. Спортсменка призвала поклонников никогда не переставать верить в команду, всегда поддерживать. Об этом ИА REGNUM 5 августа сообщили в пресс-службе донской команды.

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«Южная Корея — одна из самых сильных команд на турнире. Нидерланды и Франция — также непростые соперники. При этом все они отличаются друг от друга по стилю и качеству игры, поэтому к каждой команде нужно готовиться отдельно», — отметила Вяхирева.

Отметим, что подопечные Евгения Трефилова перед олимпийским стартом занимаются общей подготовкой, выполняют упражнения на выносливость, нарабатывают командное взаимодействие, игровые связки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в составе национальной команды на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро отправились ростовчанки Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Ксения Макеева, Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна Сень и Марина Судакова (в запасе).

Напомним, что Анна Сень также называла корейскую сборную одним из самых сильных соперников на главных играх четырехлетия. «Южная Корея — очень быстрая команда. Корейская гандбольная школа в принципе довольна сильная. Пожалуй, это один из самых серьезных соперников в нашей группе. Тяжело играть и со сборной Нидерландов, у них отлично поставлены броски», — обратила внимание спортсменка.