Джакарта, 5 августа, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Индонезийская полиция арестовала шесть подозреваемых боевиков, связанных с «Исламским государством» (запрещена в РФ), передаёт Reuters. Они планировали совершить ракетную атаку на Сингапур.

rusnovosti.ru Сотрудник полиции

Власти Сингапура усилили меры безопасности в ответ на попытку атаки с индонезийского острова Батам, находящегося в 15 км к югу от азиатского финансового центра.

Сегодня члены элитного подразделения сингапурской полиции патрулировали набережную города на автомобилях и пешком.

«Что мы поняли до сих пор — это то, что они планировали атаку на наиболее важные объекты, оживлённые районы, включая полицейские участки», — говорит представитель индонезийской полиции Агус Рианто.