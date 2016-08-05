Оренбург, 5 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В Избирательную комиссию документы на регистрацию представили 29 кандидатов в депутаты Госдумы РФ. По 142 одномандатному избирательному округу (Оренбургскому) документы представили 11 кандидатов, по 143-му округу (Бугурусланскому) — 11 кандидатов и по 144-му (Орскому) — 8 кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Кандидатов-одномандатников в Госдуму выдвинули 11 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», «Партия Великое Отечество», ПАРНАС, «Партия Роста», «Патриоты России», «Родина» и «Яблоко».

Читайте также: В Оренбуржье прогнозируют интригующую предвыборную кампанию

Добавим, 4 июля члены областного избиркома утвердили количество подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по одномандатным округам и подлежащих первоначальной и дополнительной проверке. Так, первоначальной проверке подлежат по одномандатному избирательному округу № 142 3114 подписей; по одномандатному избирательному округу № 143 — 3329 подписей; по одномандатному избирательному округу № 144 — 3269 подписей.

«Двум кандидатам Алексею Деденеву («Партия Великое Отечество» и Евгению Шишкову («Партия родителей будущего») необходимо было собрать в свою поддержку 15 570 подписей избирателей. Деденев документы на регистрацию представил без подписных листов с подписями избирателей, а Шишков никаких документов на регистрацию не представил», — сообщили в облизбиркоме.

Избирательная комиссия Оренбургской области, на которую возложены полномочия трех окружных комиссий, примет решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, представивших документы, до 12 августа.

На 3 августа регистрацию успешно прошли 14 кандидатов: пять — по Оренбургскому округу, пять — по Бугурусланскому и четыре — по Орскому.

Читайте также: Оренбуржье за 2 месяца до выборов: вялотекущие политические процессы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму состоятся 18 сентября и пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 по одномандатным округам (мажоритарная система).