Москва, 5 августа, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Российская пловчиха, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова не смогла сдержать слез, узнав о решении Спортивного арбитражного суда допустить её до участия в XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сегодня, 5 августа, сообщил агент Ефимовой Андрей Митьков на своей странице в Facebook.

olimpiada-rio.ru Олимпиада Рио 2016

Митьков опубликовал фотографию с плачущей Ефимовой и снабдил её таким пояснением: «Это — первые секунды после. Эти слёзы Юлии Ефимовой некоторым отольются очень дорого, в золотую пулю».

Напомним, Ефимова была не допущена до Олимпийских игр из-за наличия допинг-истории. Дело в том, что одна из допинг-проб пловчихи, взятая после 1 января 2015 года показала наличие запрещенного мельдония в крови. Концентрация была крайне низкой, что свидетельствует о давнишнем приеме препарата. Международная федерация плавания в итоге сняла с Ефимовой все обвинения, но на Олимпиаду ей путь был закрыт.

Пловчиха подала иск в Спортивный арбитражный суд, который в итоге был удовлетворен. Теперь допуск на Игры должна дать специальная «тройка» Международного олимпийского комитета.