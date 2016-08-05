Сургут, Югра, 5 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Сургуте на шесть часов в ночь на 4 августа оказались заперты югорские дети в неисправном самолёте, сообщают родители пострадавших детей в соцсетях.

ed davad Самолет

Отличников учебы и активных в общественной жизни школьников ХМАО правительство округа наградило бесплатными путевками на отдых в Болгарии. Радости ребят не было предела. Они мечтали о поездке, но она с самого начала обернулась для них адом в аэропорту Сургута. Чартерный рейс авиакомпании AzurАir должен был вылететь в Бургас (Болгария) вечером 3 августа. На борту было 218 школьников. Всего в самолете находилось 303 пассажира.

Перед взлетом выяснилось, что самолет, на котором югорских детей должны были доставить в Болгарию, неисправен. Ребятам пришлось без еды и воды, в жару, без кондиционеров, просидеть в запертом салоне шесть часов. В здание аэропорта их не отпускали, сообщают родители. По предварительным данным региональной транспортной прокуратуры, был неисправен механизм закрытия люка.

Специалист по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут» Руслан Сафин официально пояснил, что детей не выпускали из самолета «ввиду занятости международного сектора (параллельно обслуживался рейс в Камрань), командир воздушного судна и представитель авиакомпании AzurAir приняли решение оставить пассажиров на борту». В авиакомпании AzurAir поясняют, что перед вылетом была обнаружена неисправность замка в багажном отделении.

«Выпустить пассажиров обратно в здание терминала не представлялось возможным. Это связано с ограничениями пропускной способности международного сектора аэропорта, в это время шло обслуживание других международных рейсов. В случае перевода пассажиров в терминал, процесс повторной регистрации пассажиров на рейс в Бургас занял бы еще порядка пяти часов. В связи с чем, совместно с аэропортом, было принято решение оставить пассажиров в салоне самолета», — сообщили «Сургутской трибуне» в пресс-службе авиакомпании AzurAir.

Рано утром 4 августа самолёт с югорскими детьми приземлился в Бургасе. Но их родители пишут коллективные жалобы в надзорные инстанции. «Их часа два, как посадили в самолет в туалеты не пускали, так мне дочь рассказывала, издевательство… слов нет…» , — пишет один родитель.

«Мой ребенок летел этим рейсом, с 19.30 до 2.00. ночи были непрерывные звонки во все инстанции для того, чтобы прекратить это издевательство над 218 детьми — жителями Югры. А затем бессонная ночь до 07.15, чтобы убедиться что твой ребенок прилетел», — пишет мать одного из детей в соцсети.

Департамент образования и молодежной политики Югры уже направил запросы для разъяснения ситуации в аэропорт Сургута, авиакомпанию AzurAir и в турфирму «Вояджер», которая и занималась организацией детского отдыха, сообщает «Сургутская трибуна».

Югорским Роспотребнадзором проанализированы сообщения в СМИ о задержке чартерного рейса, которым вылетели в Болгарию по бюджетным путевкам югорские дети. Управление готово оказать помощь пострадавшим пассажирам в защите прав потребителей.

В целях оказания как консультативной, так и практической помощи в составлении претензий и иных документов в адрес лица, организовавшего отдых детей, потребители могут обратиться в управление как непосредственно, так и при помощи интернета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре.