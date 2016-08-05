Ростов-на-Дону, 5 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян создал петицию, в которой просит главу российского государства Владимира Путина сократить зарплату премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Горожанин предлагает снизить месячный доход председателю правительства до 15 тыс. рублей. Поддержали обращение более 260 человек, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Складывается впечатление, что премьер-министр бесконечно далек от нужд и чаяний людей в России», — считает автор петиции. Горожанин пишет, что понижение зарплаты спустит Медведева «с небес на землю». «В этом случае он наверняка самостоятельно попросит у Вас дозволения покинуть свой столь ответственный пост, а на его место придет дельный человек, которому можно будет платить по делам его», — обращается Вадим Манукян к Путину.

Напомним, что петиция с обращением к российскому президенту Владимиру Путину с призывом уволить с занимаемой должности председателя правительства Дмитрия Медведева уже набрала более 178 тыс. голосов. «Кабинет министров должен возглавлять компетентный, образованный, радеющий за страну человек», — считает автор обращения москвич Александр Ли.

Волна негодования поднялась после ответа премьера на вопрос одного из участников молодёжного форума «Территория смыслов», состоявшегося во Владимирской области. Отвечая преподавателю из Дагестана, который спросил, как можно прожить на зарплату в 10—15 тыс. рублей, Медведев ответил, что работа педагогов — это призвание, а за деньгами нужно идти в бизнес.