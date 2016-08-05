Минск, 5 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Решением суда Октябрьского района города Минска от 4 августа гражданка России Мария Рымарь приговорена к штрафу в размере 25 базовых величин (525 деноминированных «зайчиков или $262 в эквиваленте) за неподчинение должностным лицами в аэропорту «Минск-2», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wallspaper.ru Фемида

Рымарь была задержана сотрудниками аэропорта 7 июля при прохождении досмотра — по её мнению, необоснованного. В ответ на вопрос о наличии у неё запрещённых к перевозке вещей и предметов она указала на свою сумочку, прошедшую проверку, сказав, что тротил следует искать там. После этого, видимо, приняв во внимание тон заявления, сотрудники минского аэропорта вызвали службу безопасности и гражданка РФ была задержана. Никаких запрещённых предметов или веществ при ней обнаружено не было.

Тем не менее, её задержали, направили в следственный изолятор в Жодино, где она пробыла до 18 июля. Затем Рымарь отпустили под залог и судили по административной статье — за неподчинение требованиям должностных лиц в аэропорту. При задержании гражданке РФ применили физическую силу и запугивали применением статьи 340 Уголовного кодекса Белоруссии (Заведомо ложное сообщение об опасности), ответственность по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Впоследствии по этой статье было возбуждено уголовное дело, приговор ещё не объявлен.

Принимая во внимание наличие у Марии Рымарь двоих малолетних детей, ей была изменена мера пресечения. Судья Виталий Семенов 4 августа решил оштрафовать гражданку России, признав её виновной по статье 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Рымарь заявила о намерении обжаловать приговор. Роль посольства РФ в оказании правовой помощи гражданке России осталась невыясненной.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля гражданка РФ Мария Рымарь, которая была задержана в аэропорту Минска за шутку о наличии у неё взрывчатого вещества, была заключена под стражу. Представитель Следкома Белоруссии Юлия Гончарова сообщила, что в отношении задержанной, которая дала «заведомо ложное сообщение о взрывчатых веществах», возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об опасности.

Рымарь следовала транзитом через минский аэропорт из Киева. В Самаре она известна как юрист организации «Аверс», оказывающей помощь ЛГБТ-меньшинствам. Её супруг собрал несколько тысяч подписей под петицией к Александру Лукашенко, резонансный инцидент активно обсуждала независимая пресса.

Тем временем, Еврокомиссия, контакты с которой официальный Минск старается активизировать, 5 августа распространила коммюнике, заявив о начале информационно-просветительской кампании против дискриминации ЛГБТ-сообщества. Александр Лукашенко известен своей не толерантностью к содомитам.