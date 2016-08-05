Ставрополь, 5 августа, 2016, 16:27 — ИА Регнум.



Все на выборы!

В Ставропольском крае с 20 августа 2016 года стартует агитация кандидатов, участвующих в выборах 18 сентября. Об этом заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов.

Кандидаты, участвующие в федеральных, краевых и муниципальных выборах смогут размещать свою агитацию в печатных СМИ, сетевых изданиях и на телевидении, сообщил глава крайизбиркома.

Он добавил, что агитация может длиться до 17 августа. За день до голосования она должна быть прекращена. Этот день традиционно называется «днем тишины».

Напомним, 18 сентября 2016 года в Ставропольском крае предстоит избрать депутатов Госдумы VII созыва, краевых парламентариев думы VI созыва, также пройдут выборы в муниципальные органы власти, в том числе парламенты крупных городов Ставрополья. Всего в крае проходит 90 муниципальных избирательных кампаний.