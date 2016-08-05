Мадрид, 5 августа, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Только 28 политических лидеров подтвердили свое участие в церемонии открытия Олимпиады, на которую съехались спортсмены из 206 государств. 14% руководителей стран проявили интерес к событию. Это — показатель пустоты. Еще год назад, когда ничего не предвещало коррупционного скандала в Бразилии, мир с оптимизмом смотрел на дату 5 августа 2016 года, думая, что в этот день все будет, по крайней мере, не хуже, чем 27 июля 2012 года в Лондоне, куда на открытие собралось больше сотни глав государств и правительств».

PublicDomainPictures Олимпиада в Рио-де-Жанейро

Газета обращает внимание на то, что «причины поважнее, чем Олимпиада» нашлись у целого ряда ведущих в спортивном и политическом отношении стран мира.

«Не прибудут Барак Обама (США), Ангела Меркель (Германия), Пранаб Мукерджи (Индия), Си Цзиньпинь (Китай), Владимир Путин (Россия), Мариано Рахой (Испания). Испанскому королю Фелипе VI тоже не до Олимпиады — он озабочен делами проходящей на Майорке международной регатой на кубок его имени. Отстраненную от должности президента Бразилии Дилму Русеф подменит исполняющий обязанности главы государства Мишел Темер. Из влиятельных европейских фигур на стадионе «Маракана» сегодня можно будет увидеть разве что президента Франции Франсуа Олланда, да президента Португалии Марсело Ребело де Соузу. Из южноамериканских — Маурисио Макри (Аргентина) и Орасио Картес (Парагвай). Последний факт говорит о том, что у Бразилии совсем испортились отношения с соседями» — разочарованно пишет АВС.

«И то, что в записной книжке у лица, представляющего хозяев, и.о. президента Мишела Темера, значится всего одна (!) запланированная на весь период Игр встреча с коллегой (президентом Армении Сержем Саргсяном) — тоже говорит о том, что Олимпиаду перестали воспринимать, как важное событие. Может быть, подъедет Джон Керри и тоже повидается накоротке с Темером, но этот макияж лица Игр уже не спасет», — высказывает свое мнение издание.