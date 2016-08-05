Женева, Швейцария, 5 августа, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Великобритания намерена сохранить в силе ключевые пункты антирасистского закона Евросоюза после того, как покинет блок, передаёт The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

На референдуме 23 июня большинство британцев проголосовали за выход из ЕС (Brexit). Сторонники Brexit часто ссылались на европейское законодательство по широкому спектру проблем как причину, чтобы покинуть союз.

На заседании рабочей группы ООН в Женеве по проблемам антирасизма британские чиновники подтвердили, что закон ЕС «полностью применим», пока Соединённое Королевство остаётся страной-членом. Делегат Ян Нэйсмит в Комитете по ликвидации всех форм расовой дискриминации дал понять, что «важнейшие элементы законодательства ЕС инкорпорированы в британское право и будут оставаться британским правом даже после выхода из Европейского союза».

Великобритания также останется частью Европейской конвенции по правам человека, за исполнением которой следит Совет Европы — орган, независимый от ЕС.