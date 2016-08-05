Москва, 5 августа, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Бывший главный археолог столицы Александр Векслер скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте департамента культурного наследия Москвы. Эту должность он занимал с 1998 по 2009 годы.

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«Приносим соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям. Прощание с Александром Григорьевичем Векслером состоится 9 августа в 11:00 по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 25», — говорится в сообщении.

Александр Векслер — российский ученый-археолог, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный строитель Москвы, Почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), действительный член Академии архитектурного наследия (ААН).

Был награжден Орденом почета в 2007 году, знаком отличия «За заслуги перед Москвой» в 2009 году, медалями: «За трудовое отличие», «В честь 850-летия Москвы», «В честь 1000-летия города Казани», знаком отличия «За заслуги перед Москвой»; Российской Геральдической палатой орденом «За профессиональную честь, достоинство и почетную деловую репутацию» I-ой степени; Международной независимой наградной организацией орденом «Святого Станислава».

Напомним, трудовую деятельность Векслер начал в Музее истории Москвы, где с 1958 года более 30 лет возглавлял отдел археологии. Работая в музее, Векслер много лет руководил Клубом молодых археологов, приобщил к науке более тысячи воспитанников, а также организовал Центр археологических исследований.