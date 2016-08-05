Тверь, 5 августа, 2016, 16:15 — ИА Регнум. В Тверской области намерены популяризировать проект «Наша Победа», направленный на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, говорилось 5 августа на встрече исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игоря Рудени с руководителями и активом общественных организаций Твери и Тверской области, представляющих интересы участников Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, блокадников Ленинграда, тружеников тыла, ветеранов Военно-Морского Флота, ликвидаторов Чернобыльской аварии.

Пресс-служба правительства Тверской области

В частности, на встрече обсуждалось обращение к главе региона о возрождении традиции оказания помощи участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей, вдовам погибших и другим категориям.

Как отмечалось на встрече, более тысячи человек получили поддержку в рамках благотворительного марафона «Наша Победа». Глава региона отметил, что программа должна быть продолжена и популяризирована для привлечения в нее как можно большего числа участников.

Участник Великой Отечественной войны Почетный гражданин Твери Иван Кладкевич обратил внимание главы области на качество благоустройства мемориалов, в частности, Обелиска Победы в Твери. На проведение этих работ сегодня регион выделяет субсидии муниципалитетам.

«В работу должны быть активно вовлечены крупные тверские компании, меценаты, чтобы совместными усилиями благоустроить памятные для всех поколений россиян места, сделать работу на века», — подчеркнул Игорь Руденя.

Речь также шла о социальных гарантиях ветеранам. Участники войны и другие категории льготников для проезда в общественном транспорте пользуются единым социальным билетом. Сейчас его стоимость составляет 302 рубля. Общественники обратились к Игорю Рудене с просьбой рассмотреть возможность снижения стоимости единого проездного, а также использования его не только в муниципальном, но и в коммерческом транспорте.

Глава региона отметил, что все предложения будут учтены при формировании бюджета области на 2017 год.