Москва, 5 августа, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Мероприятие в память легионеров «Ваффен СС», прошедшее в эстонском Синимяэ, является позорной страницей в истории Эстонии. Об этом 5 августа в своём аккаунте в Twitter заявил уполномоченный МИДа РФ по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

USA National Archives Солдаты Ваффен СС в плену

«Состоявшееся в Синимяэ мероприятие памяти легионеров «Ваффен СС» — очередная позорная страница в новейшей истории этой страны. Вновь прославляются нацистские преступники, ответственные за массовые расправы над гражданским населением и военные преступления во Второй мировой», — написал Долгов.

По его словам, официальная Москва рассчитывает «на решительное осуждение этого вопиющего нарушения международного права и адекватные меры со стороны СПЧ ООН, ОБСЕ, СЕ, ЕС».

Долгов подчеркнул, что «подобные сборища недопустимы в странах — членах Совета Европы, участниках ОБСЕ и аморальны по отношению к памяти миллионов жертв нацизма».

Напомним, марш памяти легионеров 20-й гренадерской дивизии СС проходит в Эстонии на ежегодной основе. В 2016 году он состоялся 30 июля.