Киев, 5 августа, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Правительство Украины рассматривает возможность запуска пассажирских железнодорожных перевозок с отдельными регионами Донбасса (ДНР и ЛНР). Об этом 5 августа в интервью украинскому изданию Фокус заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинское телевидение

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение между ДНР, ЛНР и Украиной было приостановлено еще в 2014 году.

«Варианты, как восстановить пассажирское железнодорожное сообщение, рассматриваются. У нас ведь есть не только автомобильные пункты пропуска, но и железнодорожные. Уголь, пусть и с некоторыми проблемами, все же идет с неподконтрольной территории», — сказал Черныш.

Он считает, что нет разницы в том, каким видом транспорта (железнодорожным или автомобильным) человек пересекает линию разграничения сторон в Донбассе. «Надеюсь, что формула безопасности для восстановления ж/д сообщения будет найдена», — отметил Черныш.

По его словам, Киев еще не принял окончательное решение в данном вопросе. При этом Черныш напомнил, что в Донецке и Луганске живут граждане Украины. «Единой политической позиции по этому вопросу нет. Я считаю, что нужно поддерживать связь с людьми на неподконтрольной территории, потому что это наши граждане. Они должны иметь возможность передвигаться по территории Украины, покупать продукты, пользоваться своими банковскими карточками», — уточнил Черныш.

Чиновник также напомнил о необходимости интеграции населения ДНР и ЛНР в украинское пространство.

В свою очередь, 5 августа первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар отметила, что вещание украинских каналов в Донбассе будет восстановлено до конца 2016 года, после возведения трех телевышек. «Нам нужны высокие вышки, построение которых требует очень больших средств. Чтобы восстановить украинское вещание на Востоке, нужно как минимум три телевышки. Две из них заменят донецкую и луганскую, третья — на горе Карачун (под Славянском, Донетчина). Есть надежда, что это будет в этом году», — добавила Джеппар.

Она напомнила, что в Чонгаре Херсонской области построят телебашню для возобновления украинского вещания на Крым и Херсонщину. «Нашли инвестора, который готов поставить эту вышку на Херсонщине для того, чтобы развить вещание на Крым. Выделен земельный участок», — подытожила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года во время визита в Славянск (Донетчина, под контролем Украины) президент Петр Порошенко дал чиновникам два месяца на восстановление телевизионной вышки на горе Карачун. «Мы договорились, что уже через два месяца телевышка должна быть построена и больше срока я не даю. И средства на это должны быть найдены, и передатчики — ведь это право народа на правду, и мы его должны защитить», — сказал Порошенко.

Напомним, старая телевышка высотой 222 метра на горе Карачун была взорвана 1 июля 2014 года. Сейчас на Карачуне стоит «времянка», сигнал украинских эфирных каналов довольно слабый. Новая телевышка будет иметь покрытие в 68 км. Она обеспечит трансляцию 14 аналоговых телевизионных каналов, работу 4 цифровых телепередатчиков и 12 радиопередатчиков.