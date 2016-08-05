Махачкала, 5 августа, 2016, 15:56 — ИА Регнум.



Clker-Free-Vector-Images Выборы в Дагестане

Политолог Евгений Минченко уверен, что отказ от участия в выборах в Дагестане оппозиционных партий — это зачистка. По его мнению, в ситуации с оппозицией на территории Дагестана будет присутствовать ситуация административного регулирования. «Вы же видите, там всех позачистили. Была очень некрасивая история со снятием партии «Родина» с выборов», — заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM политолог.

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Кроме того, он считает, что Дагестану не стоит надеяться на очень высокую явку на предстоящих выборах. «Судя по тому, что выборы будут проходить в сентябре, явка будет ниже, чем на выборах 2011 года», — подчеркнул Минченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о снятии с выборов партии «Родина» заявил руководитель ее дагестанского отделения Магомедрасул Омаров. Официально о причинах снятия не говорится, но публицист Ярослав Белоусов считает, что ни Алексею Журавлеву, ни самому Омарову не удалось договориться с руководством республики об участии в выборах.

Пристальное внимание в последние месяцы привлекала и партия «Народ против коррупции» — её локальное отделение в Дагестане некоторое время шло рука об руку с муфтиятом, делались громкие заявления и проводились субботники. Но полторы недели назад партия снялась с выборов. На пресс-конференции, на которую даже не пришли лидеры партии, ответственность за случившееся была возложена на «ряд чиновников». НПК исчезла в одночасье.

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Белоусов также обратил внимание на претендентов на попадание в Госдуму от оппозиции — Юлию Юзик (ПАРНАС), «яблочника» Альберта Эседова и внепартийного Максима Шевченко. По его мнению, все они могут аккумулировать оппозиционные голоса, но это для каждого из них большой минус — протестное голосование раздробится, не оставляя шансов на победу. Таким образом, выборы в Госдуму получаются более конкурентными, чем в Народное собрание, — считает публицист.

«Единая Россия» может попортить нервы лишь в думской гонке, в Народное собрание она не только пробьётся, но и получит большинство — это очевидно. Каких-то значительных репутационных провалов партии власти пока не наблюдалось, список в Госдуму возглавляют Рамазан Абдулатипов, Гаджимет Сафаралиев и Магомет Гаджиев. В Народное собрание единороссов поведет сам спикер Хизри Шихсаидов, потеснивший в партии мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова. Как видно, даже список «Единой России» на выборах в региональное заксобрание представлен в основном тяжеловесами. Самое сильное сопротивление партии ожидается в Буйнакске, Дербенте и Избербаше, а также в горных районах, наименее лояльных светским властям», — отметил Белоусов.

КПРФ, по его оценке, не слишком влиятельна в Дагестане — в республике она имеет несколько знаковых фигур, среди которых Махмуд Махмудов — руководитель фракции в Народном собрании. Однако партия имеет реноме как силы самой ностальгически-просоветской и имеет ядро поддержки из граждан старших поколений.

«ЛДПР в республике представлена хакером Касумом Адигюзеловым, несколько лет назад судимым в США за использование троянских программ для взлома банковских карт. Партия традиционно не имеет поддержки в республике и не претендует ни на попадание в Народное собрание, ни на успех на выборах в Госдуму. По факту — это чисто технический кандидат, — подчеркнул публицист. — «Справедливая Россия» тоже ни чем не выделяется на фоне других парламентских партий и вряд ли может претендовать хоть на сколь-нибудь значительный успех. Но не так давно ей удалось придать остроты предвыборной гонке — лидером партийного списка «СР» в Дагестане стал известный футбольный тренер Валерий Газзаев. Этот лишенный темных пятен в биографии кандидат может дать партии несколько тысяч дополнительных голосов».

Шансы других партий успешно выступить в Дагестане крайне низки, уверен Белоусов. По его словам, только «Партия ветеранов России», в прошлом году наделавшая шуму на выборах в горсовет Буйнакска, имеет сформированное электоральное ядро, а «Патриоты России», «Партия Роста» и прочие проекты его лишены.

«Голоса, которые на выборах могли бы получить НПК и «Родина» теперь, скорее всего, перекочуют к системным игрокам — КПРФ и «Справедливой России». «Единая Россия» может потесниться перед левыми, но не намного. В целом итоговый расклад не претерпит сильных изменений в сравнении с последними выборами в республике», — резюмировал Ярослав Белоусов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дагестане для участия в выборах в Государственную думу зарегистрированы 22 партии и 50 кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам. Учитывая отказ от участия в выборах «Родины» и партии «Народ против коррупции», число партий уменьшается до 20. В выборах в Народное собрание Дагестана, как уточнили в дагестанском избиркоме, будут участвовать 16 партий.

Член научного совета Центра Карнеги, профессор Алексей Малашенко полагает, что разворачивающаяся избирательная борьба в Дагестане примет форму конкуренции между конкретными персоналиями, а не между политическими программами и идеологическими платформами. Он также считает, что явка на выборах 18 сентября в регионе останется на уровне предыдущих выборов в Госдуму в 2011 году.