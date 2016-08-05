Москва, 5 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. АО «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион ГК «Росатом») и государственное учреждение «Агентство по атомной энергии Боливии» (ABEN) 3 августа в Москве подписали контракт на предварительные инженерные изыскания по проекту сооружения Центра ядерных исследований и технологий на территории Многонационального государства Боливии, сообщает пресс-служба компании «Русатом — Международная сеть». Кроме того, в рамках развития проекта сооружения Центра ядерных исследований и технологий между АО «Русатом Сервис» (сервисный интегратор госкорпорации «Росатом») и ABEN был подписан контракт на оценку состояния национальной ядерной инфраструктуры.

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Как сообщил Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом», подписанные контракты означают важный этап начала практических работ по сооружению центра. Росатом как ответственный поставщик уделяет большое внимание вопросу наличия в странах-партнерах необходимых условий для функционирования и развития объектов использования атомной энергии и готов оказать боливийским коллегам содействие в формировании элементов ядерной инфраструктуры Боливии, отметил Комаров. По его словам, в ближайшее время планируется согласовать и подписать генеральный контракт на сооружение Центра ядерных исследований и технологий на территории Боливии и контракт на комплекс услуг жизненного цикла центра.

«На сегодняшний день создание Центра ядерных исследований и технологий в Боливии — это крупнейший проект Росатома в Латинской Америке, — заявил эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ Леонид Гусев. — Это будет первый российский исследовательский реактор на континенте в составе научного центра. Проект означает возвращение Росатома на высокотехнологичный рынок сооружения исследовательских реакторов, где когда-то наша страна занимала ведущие позиции».

«Примечательно, что сразу Росатом идет на проект, требующий самых передовых знаний и технологий в этой сфере, — отметил эксперт. — Дело в том, что Боливия выбрала площадку в Эль-Альто, расположенную на 4100 метрах над уровнем моря. Это будет самая высокая точка использования ядерных установок в мире, так что возвращение на рынок исследовательских реакторов для России будет сопряжено с очень амбициозными задачами».

«Для Боливии этот центр позволит с использованием ядерных технологий развивать науку, образование, медицину, — отметил эксперт. — Только от онкологических заболеваний лечение в центре смогут проходить более 1000 боливийцев и других жителей латиноамериканского континента в год. Не менее полусотни высококвалифицированных специалистов смогут работать, проходить обучение и стажировки на базе центра. Для России не менее важно, что проект позволит Росатому заработать живые деньги — боливийская сторона сама полностью профинансирует строительство. Конечно, средства небольшие, но все-таки это дополнительные заказы для отечественных предприятий».

«Очевидно, что мирное использование ядерных технологий интересует всё большее число стран в мире, поэтому понятно, почему Боливия решила у себя построить Центр ядерных исследований и технологий, — отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Подтверждением серьёзности данных намерений может служить то, что она сама финансирует проект. Ведь для страны это фактически создание новой отрасли, что важно для национальной экономики, так как появится ресурс, который поможет другим отраслям. Ускоренное развитие получит местная наука и профессиональная школа. Будет создана новая образовательная и информационная программа для населения, удастся изменить положение дел в вопросах улучшения качества жизни, сохранения здоровья граждан. Естественно, что услугами центра смогут воспользоваться и жители других стран, что укрепит взаимоотношения Боливии с соседями. Выбор российской стороны в данном случае очевиден. Росатом имеет богатейший опыт создания и эксплуатации подобных центров. Отечественные технологии проверены временем и действительно могут предложить многое боливийской стороне. Предлагаемые Росатомом условия не только учитывают требования заказчиков, но и подразумевают их активное участие, а само сотрудничество рассчитано на длительный период. Результатом данной сделки может стать активизация корпорации на рынке Латинской Америки, заключение новых контрактов на создание аналогичных центров в других странах».