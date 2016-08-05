Чебоксары, 5 августа, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Ситуация на концерне «Тракторные заводы» (КТЗ) «очень тяжёлая», «специфичная». Долги по зарплате наращиваются, а долги по оплате энергоресурсов «достигли критического размера». «Только от упоминания тракторного завода бросает в дрожь», — заявил сегодня, 5 августа, на пресс-конференции прокурор Чувашии Сергей Легостаев. В «очень тяжёлом финансовом положении» находится и «Чувашский бройлер», где в настоящее время проводится прокурорская проверка, чтобы «посмотреть, не связано ли это в том числе с деятельностью руководства предприятия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальник отдела Денис Васильев, руководитель управления Ирина Репкина, прокурор Чувашии Сергей Легостаев

Комментируя ситуацию на КТЗ, начальник отдела прокуратуры Чувашии Денис Васильев сообщил, что обстановка отслеживается «буквально в ежедневном режиме», и «ситуация специфична». По его словам, в I полугодии предприятия концерна «работали, хоть и с большим трудом, допускали просрочку» по заработной плате, но затем в течение 1−2 недель погашали задолженность. Со второй половины июня задолженность «начала нарастать», хотя «по мере поступления средств задолженность гасится», но в целом ситуация сложилась «очень тяжёлая».

«Это касается не только ситуации в республике, мы обмениваемся информацией с коллегами из других регионов. Достигли критического размера долги у концерна по оплате за энергоресурсы, то есть за электроэнергию, которая необходима для производственной деятельности, а также по налогам, по взносам в страховые фонды. На предприятии острая нехватка оборотных средств наблюдается для изготовления уже имеющегося пакета заказов», — сказал Денис Васильев.

Прокуратура проанализировала ситуацию по каждому предприятию, входящему в КТЗ на территории Чувашии (в Чебоксарах расположены «Промтрактор», «Промтрактор-промлит», Чебоксарский агрегатный завод, в Канаше — «Промтрактор-Вагон»).

«Выводы такие, что причина, пожалуй, объективного характера. Именно очень высокая степень закредитованности предприятия, очень большие долги перед синдикатом банком привели к тому, что все поступающие деньги предприятия были вынуждены выплачивать банкам в виде погашения основного долга и процентов. Постепенно эта проблема копилась, копилась. На данный момент даже пакет имеющихся заказов предприятию очень сложно выполнить. Без вмешательства федеральных органов власти проблема, на наш взгляд, будет только усугубляться. Поэтому прокурором Чувашской Республики на имя главы республики была направлена информация с предложением проинформировать правительство России о необходимости ускорения процедуры выделения финансовой поддержки», — отметил начальник отдела прокуратуры. Также проинформирован аппарат приволжского полпреда Михаила Бабича.

Между тем, ещё в апреле этого года глава Чувашии Михаил Игнатьев показательно «умыл руки», заявив, что «больше от менеджмента КТЗ теперь зависит».

В настоящее время прокуратура проверяет появившуюся информацию о сокращениях работников на предприятиях КТЗ. По данным ведомства, в режиме неполной занятости на тракторном концерне в Чувашии находятся более 5 тыс. человек. По данным ГФИ по Чувашии, в июне среднесписочная численность на предприятиях КТЗ в Чувашии составляла 8,8 тыс. человек. Глава Чувашии Игнатьев в апреле называл цифру в 9,5 тыс. работников.

«Только упоминание тракторного завода бросает в дрожь», — признался на пресс-конференции прокурор Чувашии Сергей Легостаев. Трепет и страх увольнения уже давно испытывают несколько тысяч работников и их семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сумма полученного КТЗ убытка в 2015 году превысила 7,3 млрд рублей, объём кредиторской задолженности — около 83 млрд рублей. По итогам I квартала 2016 года предприятия КТЗ также сработали убыточно. Общая сумма полученного ими убытка по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросла на 200 млн рублей и превысила 2,3 млрд рублей. По данным аппарата ГФИ по Чувашии, на 1 июня общая сумма задолженности предприятий концерна составляла 3,83 млрд рублей, в том числе по выплате заработной платы — 269 млн рублей, перед бюджетом по налогам и сборам — 1,311 млрд рублей, Пенсионным фондом — 1 млрд рублей, Фондом соцстраха — 82 млн рублей, за потребленные энергоресурсы — 1,168 млрд рублей. На 16 июня на предприятиях концерна был введен режим неполной занятости для 6306 работников.

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Говоря об ОАО «Чувашский бройлер», Денис Васильев констатировал, что «предприятие находится в очень тяжёлом финансовом положении». «В арбитражном суде находятся заявления о признании его банкротом. Поэтому на данный момент мы комиссионно организовали проверку для того, чтобы оценить деятельность предыдущего руководства предприятия: как сказалась его деятельность на финансовом положении, не было ли это связано с какими-либо злоупотреблениями», — сообщил начальник отдела прокуратуры.

Стоит отметить также, что в Чувашии впервые за последние электоральные циклы на предстоящих выборах в региональный парламент тракторный концерн не выставил своего кандидата в депутаты (в настоящее время в Госсовете республики — заместитель генерального директора «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» Сергей Щетников). Руководивший «Чувашским бройлером» (предприятие расположено в Чебоксарском районе) до июня 2015 года, до назначения сенатором, Вадим Николаев, идёт первым номером в партсписке Моргаушской региональной группы.

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