Москва, 5 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум. За первое полугодие 2016 года в России своих счастливых владельцев нашли 23 новых спорткара итальянской компании Ferrari, сообщает «АВТОСТАТ».

alex4663 Ferrari

Этот показатель в два с половиной раза превышает продажи аналогичного периода 2015 года, тогда дилерам марки удалось продать лишь девять Ferrari.

Самой популярной моделью бренда в России стало купе Ferrari 488 GTB с 670-сильным мотором, цена которого превышает 20 млн рублей. За первые шесть месяцев текущего года российские покупатели приобрели восемь таких машин, то есть 35% от общего объема продаж. Второе место занимает суперкар Ferrari F12 Berlinetta с мотором мощностью 740 л.с. и таким же «скромным» ценником, превышающим 20 млн рублей. За полгода в России продано четыре таких автомобиля.

С января по май российские автолюбители вывели на отечественные дороги три кабриолета Ferrari California и три спорт-купе Ferrari 458 Italia. Подавляющее большинство реализованных в России автомобилей этого итальянского производителя ездят по дорогам Москвы и Подмосковья и лишь четыре из них скромно путешествуют по трассам Санкт-Петербурга.