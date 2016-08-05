Москва, 5 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачев поделился мнением об итогах жеребьевки квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, которая прошла 5 августа в швейцарском Ньоне. Подопечным Курбана Бердыева предстоит сразиться с голландским «Аяксом».

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«Хороший жребий, — цитирует Калачева Sovsport.ru. — «Аякс» — именитая команда с большой историей, а их стадион один из лучших в Европе».

При этом спортсмен добавил, что противостояние «Ростова» и «Аякса» будет интересным, в котором «мы в любом случае будем биться до конца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Ростов» проведет 2 игры с амстердамским «Аяксом» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) 5 августа в швейцарском Ньоне.

Первый матч между этими командами состоится 16 или 17 августа, ответная встреча пройдет 23 или 24 августа.

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