Самара, 5 августа, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Руководитель СУ СКР региона Валерий Самодайкин, чье имя значится в списке элитных «сирот», проживающих в коттеджах в резиденции самарского губернатора Николая Меркушкина за 5 тыс. рублей в месяц, сделал откровенное заявление: «Законопослушные налогоплательщики не уверены, что их налоги направляются на благие дела — обеспечение безопасности жизни и здоровья, социальные нужды, развитие экономики, разумное управление государством, издание справедливых законов», передает корреспондент ИА REGNUM.

kakprosto.ru Налоги

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4 августа, отчитываясь на коллегии в региональном СУ СКР о проделанной работе за 6 месяцев 2016 года Валерий Самодайкин отметил, что с переходом к рыночным отношениям, многообразию форм собственности и свободе предпринимательства значительно повысилась активность людей не только в дозволяемых формах предпринимательской деятельности, но и в рамках криминальных способов бизнеса.

В первом полугодии 2016-го в сравнении с аналогичным периодом 2015-го наблюдается рост на 16% поступивших в следственные подразделения сообщений о преступлениях экономической направленности, всего их получено 934.

«Налоговые преступления непосредственно посягают на экономическую безопасность государства, являются «экономической основой» общеуголовной и насильственной преступности, поскольку большая часть сокрытых доходов оседает в криминальном секторе экономики, — прокомментировал он. — Это повышает общественную опасность как правонарушений в области налогового законодательства в целом, так и налоговых преступлений в особенности. В то же время большая часть населения страны не считает эти преступления опасными». Поскольку, по его словам, граждане не уверены, что их налоги уходят в нужном направлении.

В производстве следователей находилось 77 уголовных дел о налоговых преступлениях, 10 из них направлены в суд.

Основная масса из поступивших в самарское СУ СК сообщений о преступлениях приходится на заявления «против интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления» — 1016, на втором месте «против порядка управления» — 819», на третьем — «против конституционных прав и свобод человека и гражданина» — 582.

Раскрываемость по убийствам составила 97,3%, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом — 100%, изнасилования — 100%. По экономическим преступлениям — не указано.

«Большую обеспокоенность вызывает резкий рост в первом полугодии 2016 года количества преступлений, посягающих на половую свободу и неприкосновенность личности, и, в особенности, несовершеннолетних, — сообщил Самодайкин. — Если количество зарегистрированных изнасилований в этом году не изменилось и составило в целом 23 преступления, то в отношении несовершеннолетних было совершено 11 преступлений против 8 в 2015 году».

Глава самарского СУ СК констатировал рост обращений (на 100) о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, всего их в первом полугодии поступило 706. В 154 случаях были возбуждены уголовные дела, в 490 — в возбуждении отказано.

«На сегодняшний день вызывает опасение тот факт, что количество несовершеннолетних, погибших от преступных посягательств, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло на 50% и составило 12 лиц, — констатировал Валерий Самодайкин. — 11 несовершеннолетних из числа потерпевших пострадали от преступных посягательств со стороны близких, членов семей, в том числе 6 — со стороны родителей. В результате самоубийств погибло четверо несовершеннолетних».

За первое полугодие 2016 года следственное управление заслуженно заняло 10-ое место в таблице ранжированных показателей среди регионов РФ, отметил Самодайкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальные факты об «элитных» сиротах предал огласке депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, опубликовав данные о том, кто из высокопоставленных силовиков и чиновников и за какую цену проживает на территории элитной резиденции губернатора на Первой Просеке,

«Коттедж №1 площадь 648,7 Меркушкин Николай Иванович — Губернатор Самарской области, бесплатно. Коттедж №6 площадь 122,7 Самодайкин Валерий Васильевич — руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, 5000 руб./месяц. Коттедж №10 площадь 204,3 Чабан Сергей Яковлевич — главный федеральный инспектор по Самарской области, 5000 руб/мес. Коттедж №12 площадь 158,5 Кабалоев Мурат Азраилович — прокурор Самарской области, 5000 руб./мес. Коттедж №4, площадь 238 Кандеев Сергей Станиславович — заместитель Председателя Правительства — министр управления финансами Самарской области (1 этаж), Пивкин Иван Иванович — министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области (2 этаж) 16 600 руб./мес (на двоих) и т.д.», — такую информацию разместил в своем блоге парламентарий Михаил Матвеев (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM).

Отметим, что прокурор Самарской области Мурат Кабалоев, который тоже в этом списке, 21 июля отправлен в отставку.

Напомним также, отчитываясь о проделанной работе за 2015 год, глава следственного управления СКР по Самарской области Валерий Самодайкин заявил, что его ведомство и в дальнейшем будет непримиримо бороться с коррупционерами разных уровней, невзирая на их высокие посты и положения.

В общем количестве уголовных дел, направленных в суд (без повторных дел) в 2015 году преобладали: дача взятки — 114 (51,6%), получение взятки — 41 (18,6%), посредничество во взяточничестве — 4 (1,8%).