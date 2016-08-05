Нижний Новгород, 5 августа, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Ардатовском районе Нижегородской области обнаружен мост, при строительстве которого в качестве стройматериалов были использованы надгробные памятники.

hurk Надгробие. Крест

Как сообщает районная администрация, информация об этом появилась в одной из социальных сетей. Пользователи соцсетей сообщили, что в селе Леметь построен пешеходный мост, верх которого покрыт листами из старых железных памятников, взятых с местного кладбища.

Это сообщение привлекло внимание прокуратуры, которая организовала проверку соблюдения требований законодательства в деятельности местных органов власти и строительно-подрядной организации.

В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц и при необходимости принят комплекс мер по устранению нарушений прав граждан.

Кроме того, прокуратура намерена вынести решение о наличии или отсутствии в действиях причастных лиц признаков состава преступления.