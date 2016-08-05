Челябинск, 5 августа, 2016, 15:38 — ИА Регнум. 10 самовыдвиженцев и один кандидат от «Партии Великое Отечество» не предоставили в Избирательную комиссию Челябинской области требуемых подписей в свою поддержку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избиркома.

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Срок подачи подписей в поддержку кандидата, идущего как самовыдвиженец, по одномандатным избирательным округам Челябинской области закончился 3 августа, однако ни один из 11 зарегистрированных кандидатов не предоставил подписи, сообщили в челябинском облизбиркоме.

Представитель политкомитета челябинского регионального отделения «Партии Великое Отечество» (ПВО) Валерий Галеев пояснил корреспонденту ИА REGNUM по какой причине не были поданы подписи на их зарегистрированного кандидата.

«Ситуация такая. Наш одномандатник по 189 округу Егор Лавришин входит еще и в партийный федеральный список (ПВО). По закону, те кто входит в федеральный список могут не собирать требуемые 15 тыс. подписей как одномандатники. Достаточно того, что с региона будет собрано где-то примерно 7100 подписей. Мы собрали 200 тыс. подписей со всей России и отдали 3 августа в Центральную избирательную комиссию. Если ЦИК примет положительное решение по всей партии, то наш одномандатник автоматически уже регистрируется в одномандатном округе как от партии», — сообщил Валерий Галеев.

Отметим, до 3 августа в облизбирком для участия самовыдвиженцам в одномандатных округах требовалось собрать и предоставить подписи.

Напомним, по одномандатному избирательному округу №189 выдвигался Михаил Юревич, которого сняли (последним пристанищем Юревича была «Российской партии пенсионеров за справедливость»), от «Единой России» Андрей Барышев, от ЛДПР Екатерина Федотова, от КПРФ Эльдар Гильмутдинов, от «Справедливой России» Гузелия Волошина, от «Яблока» Андрей Талевлин.